За первые шесть месяцев года в Белгородской области выдали кредиты на 443 млрд

В первом полугодии 2026 года кредитные организации предоставили населению и компаниям Белгородской области заемные средства на 443 млрд руб. Это почти на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Физические лица за шесть месяцев оформили ссуды примерно на 108 млрд руб. (рост на 33% к уровню января — июня 2025-го). Свыше 81% этих средств, или более 88 млрд руб., составили потребительские займы. Еще 10 млрд руб. белгородцы привлекли на покупку автомобилей — объем автокредитования увеличился на 37%.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банки одобрили свыше 335 млрд руб., что на 42% больше прошлогоднего результата. Основной поток финансирования пришелся на обрабатывающие производства, сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых.

На фоне активных выдач выросли и обязательства заемщиков. Совокупный долг жителей области перед банками увеличился на 9,5%, достигнув 302 млрд руб. Портфель обязательств регионального бизнеса вырос заметнее — на 34%, составив 575 млрд руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области зафиксированы минимальные темпы роста в сегменте кредитования наличными. Число оформленных займов выросло всего на 2% (с 24,1 тыс. до 24,7 тыс.). В объеме финансирования показатель вырос на 1% — с 3,9 млрд до 3,94 млрд руб.

Кабира Гасанова