Не только форма: как меняется подход к эстетике носа

Сегодня погоня за «чистой формой» в челюстно-лицевой хирургии трансформируется в системный функциональный подход. О том, почему современная ринопластика должна сочетать эстетическую коррекцию носа с обязательным восстановлением его функции и нормального дыхания, рассказывает челюстно-лицевой хирург Клиники Екатерининская Алексей Теремов.

Фото: пресс-служба Клиники Екатерининская

Пределы уменьшения: эстетика не должна мешать функции

Долгое время на рынке пластической хирургии доминировал запрос на заметное уменьшение объемов наружного носа. Однако законы физиологии неумолимы: чем меньше становится орган относительно исходных параметров, тем сильнее сокращается объем полости носа.

«Если при этом хирургом не была выполнена компенсаторная работа с перегородкой и носовыми раковинами — пациент с высокой долей вероятности столкнется с нарушением носового дыхания после операции,— констатирует Алексей Теремов.— Поэтому сегодня ринопластика без учета функции окончательно становится анахронизмом».

Анатомические особенности пациента — пропорции наружного носа, толщина костной ткани, плотность и форма хрящей, а также характеристики кожи — могут ограничивать врача в достижении желаемого визуального силуэта. Внутренние же структуры ограничением не являются: если хирург знает, как добиться хорошего дыхания, это можно сделать для любой формы носа.

Проблема внутри: как выявляют нарушения носового дыхания

Многие пациенты годами живут с искривлением носовой перегородки, списывая хроническую заложенность на аллергические реакции или частые простуды. Коварство патологии в том, что визуально она чаще всего незаметна. Обнаружить искривление носовой перегородки могут оториноларинголог или челюстно-лицевой хирург на очном приеме, а также по результатам компьютерной томографии (КТ). Такая проблема не самоустраняется: искривление обычно формируется в подростковом возрасте в период интенсивного роста лицевого скелета, и с годами ситуация лишь усугубляется.

Интересно, что 3D-моделирование и искусственный интеллект, которые активно внедряются клиниками, пока не способны повлиять на результат операции. Алексей Теремов подчеркивает: «На данном этапе развития медицины достичь результата способны только глаза и руки хирурга. ИИ остается исключительно эффективным элементом коммуникации, помогающим пациенту и врачу исключить недопонимание и спрогнозировать внешний эстетический результат».

Технологии дыхания: от хирургии к реабилитации

Основная работа по восстановлению дыхания идет на перегородке и раковинах. В первом случае применяется классическая септопластика, которая при необходимости коррекции только задних отделов может проводиться видеоассистированно. Для нижних раковин оптимален подход, предполагающий частичное удаление объемного костного компонента и воздействие на сосудистый подслизистый слой. Такая техника не повреждает слизистую оболочку и рецепторы, оставаясь наименее травматичной.

Реабилитационный период после септопластики (восстановления дыхания) и ринопластики (изменения формы) принципиально отличается. Если после внутренней коррекции пациент в большинстве случаев восстанавливается за 7 дней, то при работе с наружным носом ключевым фактором становится поведение кожи. Именно от ее объема и толщины зависит, как долго будет держаться послеоперационный отек — иногда этот процесс занимает до полутора месяцев.

Современная статистика ревизионных вмешательств показывает: если септопластика проводится с соблюдением всех лор-технологий, необходимость проводить повторные операции сводится к исключительному минимуму.

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