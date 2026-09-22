«Нервная система» инженерных конструкций

Диагностика инженерных объектов традиционно проводится с периодичностью, установленной регламентами и стандартами. Строгие нормы действуют для транспортной инфраструктуры, небоскребов, плотин и силовых установок пассажирских авиалайнеров, где замена или ремонт узлов происходят либо после внезапного отказа, либо по итогам плановой диагностики, выявившей признаки износа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Еремин, старший инженер-исследователь Центра инженерных систем и наук Сколтеха.

Фото: Тимур Сабиров / Сколтех Артем Еремин, старший инженер-исследователь Центра инженерных систем и наук Сколтеха.

Фото: Тимур Сабиров / Сколтех

Технологии развиваются: появляются интегрированные системы мониторинга и предиктивная аналитика, позволяющие обнаружить проблему до наступления последствий.

Старший инженер-исследователь Центра инженерных систем и наук Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ) Артем Еремин рассказал «Ъ-Науке», как развитие микроэлектроники и искусственного интеллекта позволяет перенести «нервную систему» на инженерные конструкции, какие отрасли в России могли бы стать драйверами внедрения таких технологий и как международная команда Сколтеха занимается проектом, который может повысить безопасность новых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России.

«Органы чувств» инженерных конструкций

Любой ремонт, отложенный до момента, когда разрушение стало заметно невооруженным глазом, обходится дороже. Чем дольше мы ждем, тем больше ресурсов — и материальных, и трудовых — потребуется, чтобы вернуть конструкцию в рабочее состояние. А иногда и вовсе придется строить ее заново. Идея сделать инженерные конструкции «умными» появилась вместе с развитием микроэлектроники и сенсорики в 80–90-е годы, а первыми кандидатами стали крупные объекты — мосты, небоскребы.

Проведу прямую аналогию с биологией: человек получает информацию об окружающем мире через зрение, слух, осязание — значит, и конструкцию можно оснастить аналогичными сенсорными элементами. Самый очевидный путь — оптический контроль: можно «обвешать» объект камерами. Правда, лишь в последние несколько лет, с появлением доступных вычислительных мощностей для потоковой обработки видео, это стало реальным. И все же оптическими методами внутрь материала не заглянуть, а разрушение конструкции далеко не всегда начинается с ее поверхности. Более традиционным подходом, который уже широко применяется в инженерной практике, является использование относительно дешевых и простых сенсоров — тензодатчиков и акселерометров. Они регистрируют деформацию и виброускорения и обладают относительно небольшой массой. Их главный недостаток — высокая чувствительность к изменениям окружающей среды.

Однако просто установить датчики недостаточно. Конструкция, например, моста постоянно подвергается разным воздействиям: транспортные потоки разной интенсивности, ветер, температура. И выделить среди этих факторов сигнал о том, что металл начал «уставать»,— нетривиальная задача. Решения, повышающие надежность такого анализа, начали появляться только сейчас — с развитием методов искусственного интеллекта.

Где могут быть полезны системы мониторинга

Одной из отраслей, где такие системы мониторинга могут быть особенно полезными, является авиация. В критические узлы планера авиалайнера, его силовой установки заложены повышенные запасы прочности, потому что информация о том, что происходит с отдельными элементами конструкции между плановыми техосмотрами, носит весьма ограниченный характер. Формально, внедрив систему мониторинга, можно было бы снизить эти допуски, уменьшить массу конструкции, сохраняя при этом надежность ее эксплуатации, но это требует перестройки всей парадигмы проектирования. Учитывая, что приоритетом гражданского авиастроения является обеспечение беспрецедентной и гарантированной безопасности полетов, я считаю совершенно обоснованным, что к инновациям такого рода подходят с большой осторожностью.

Другой перспективный рынок — ветрогенераторы. Лопасти ветряков работают десятки лет, но остановить их для диагностики крайне сложно, а демонтаж лопасти — еще более сложная и дорогая процедура. Здесь системы мониторинга могут быть особенно полезны, и для России с ее масштабами и энергодефицитными регионами это один из наиболее перспективных рынков.

Что касается железнодорожного транспорта, металлические рельсы прекрасно проводят ультразвук. Некоторые типы упругих волн способны распространяться по рельсовому полотну до нескольких километров в каждом направлении. Поставив разреженную сеть датчиков, можно периодически запускать ультразвук и регистрировать изменения сигнала. Аномалии укажут на проблемный участок. Согласно стандартам, с определенной периодичностью по путям должны следовать вагоны-дефектоскопы, но поезда ходят каждый день, а проверки проходят не чаще одного раза в месяц — это большой промежуток времени, за который может произойти многое.

Активный, пассивный мониторинг и их гибрид

В рамках мониторинга состояния конструкций существуют две взаимодополняющие концепции. Первая — пассивный мониторинг. В определенном смысле это аналог органов чувств и периферийной нервной системы человека. Датчики реагируют на внешнее воздействие: изменение температуры, деформация, вибрация, акустическая эмиссия при трещинообразовании. С развитием методов машинного обучения появилась возможность выделять из таких регистрируемых сигналов признаки разрушения даже на начальных этапах. На лабораторных образцах этот стек технологий уже хорошо отработан и показывает впечатляющие результаты. Однако его перенос на сложные инженерные конструкции — это нетривиальная научная и инженерная задача.

Вторая концепция — активный мониторинг. В конструкцию интегрируются датчики, которые по запросу начинают сами с ней взаимодействовать через различные физические поля. В частности, если рассматривать механические колебания, то для этого нужны материалы, способные их генерировать под воздействием внешних полей — например, пьезоэлектрики. Под действием переменного электрического тока они меняют геометрическую форму, возбуждая в конструкции упругие волны. По сути, это тот же принцип, что в медицинском УЗИ: массив пьезоэлементов генерирует колебания, а затем регистрирует отраженный сигнал, но только представьте, что удалось бы создать миниатюрные аппараты УЗИ, которые в постоянном режиме диагностировали бы внутренние органы человека.

Интересная концепция — гибридные системы с небольшим количеством активных и пассивных элементов. Пассивные датчики легче сделать миниатюрными, они не требуют сложных электрических схем для подключения. Для авиации, где борьба идет за каждый грамм, это критично. Современный уровень развития технологий позволяет в прямом смысле напечатать такие датчики на принтере, используя специальные нанокомпозитные чернила. Комбинация пассивных и активных датчиков, развитие методов обработки сигналов, в том числе и с использованием методов искусственного интеллекта, позволят в перспективе оснащать конструкции функцией самодиагностики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научная группа лаборатории интеллектуальных инженерных систем Центра инженерных систем и наук Сколтеха, возглавляемой профессором Андреасом Панаи (на фото второй слева)

Фото: Тимур Сабиров / Сколтех Научная группа лаборатории интеллектуальных инженерных систем Центра инженерных систем и наук Сколтеха, возглавляемой профессором Андреасом Панаи (на фото второй слева)

Фото: Тимур Сабиров / Сколтех

Российско-индийский проект по мониторингу состояния рельсов

Совместно с индийскими коллегами и при поддержке Российского научного фонда мы в Сколтехе ведем проект, направленный на комплексное изучение бегущих упругих волн в рельсах на железных дорогах России и Индии. В диагностируемый объект — участок рельсового полотна — посылают специальные механические колебания, которые распространяются по материалу на большие расстояния. Если внутри рельса есть трещина, коррозия или другой дефект, волна отразится от него, рассеется или поменяет свои характеристики. По этим изменениям можно определить наличие и даже местоположение повреждения.

Исследования в Сколтехе сосредоточены в первую очередь на компьютерном моделировании и экспериментальном изучении процессов возбуждения, распространения и взаимодействия нормальных волн с характерными дефектами в рельсах, с учетом их механических и геометрических особенностей. Индийская команда занимается созданием стационарных преобразователей для рельсовых путей, а также изучает влияние подрельсового основания на волновые процессы.

За год реализации проекта мы разработали и протестировали трехмерные модели распространения ультразвуковых волн в широко используемых рельсах типа Р65. Эти модели позволили исследовать влияние геометрии и свойств материала на характеристики волновых процессов и повысить точность их численного моделирования. Параллельно мы проводили лабораторные опыты на стенде со сканирующим лазерным виброметром и образцами рельсов. Важно, что экспериментальные измерения подтверждают теоретические расчеты.

В планах — развитие методов, позволяющих по характеристикам нормальных волн, распространяющихся в рельсе, определять его упругие свойства. Это даст возможность оценивать не только наличие дефектов, но и общее механическое состояние металла. Реализация проекта позволит создать научную базу для систем, способных в реальном времени контролировать состояние протяженных участков рельсового полотна. Это будет особенно важно для высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые уже активно строятся в России.

В Сколтехе есть все необходимые компетенции для развития этого направления. Центр искусственного интеллекта активно развивает методы обработки сенсорных данных — это как раз то, что нужно для выделения признаков разрушения из зашумленной информации. А опыт Центра инженерных систем и наук в области создания цифровых двойников и предиктивной аналитики позволяет разрабатывать как пассивные, так и активные системы мониторинга.

Мы предлагаем компетенции: разработку систем под нужды конкретного заказчика, создание гибридных систем активного и пассивного мониторинга и, конечно, обработку данных с помощью искусственного интеллекта. Потому что в конечном счете все эти датчики выдают просто набор цифр, и главное — правильно извлечь из них необходимую информацию. Именно сочетание этих компетенций в одном институте дает возможность предлагать заказчику комплексное решение.

Олег Щербаков, Сколтех