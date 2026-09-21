Между приемами

Наблюдение за хроническими заболеваниями — важная зона ответственности как пациента, так и врача. К распространенным видам таких заболеваний относятся, например, артериальная гипертензия, сахарный диабет, онкология, хроническая сердечная недостаточность и многие другие. Наблюдение за ними не ограничивается приемами в клинике: его нужно продолжать и тогда, когда пациент находится дома.

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Системы дистанционного мониторинга позволяют собирать показатели и сведения о самочувствии в течение всего периода лечения. Как устроены такие системы, какие задачи в них выполняют ИИ-ассистенты, какие результаты показывают российские и зарубежные проекты, а также где проходит граница ответственности между программой и врачом, в материале «Ъ-Науки».

Как устроено дистанционное наблюдение

Дистанционное наблюдение начинается с регулярных измерений, которые пациент проводит дома. В зависимости от заболевания это могут быть давление, уровень глюкозы, вес или сатурация (показатель насыщения крови кислородом). Подключенные тонометры, глюкометры и другие устройства передают результаты в медицинское приложение без ручного ввода. Если такой функции у прибора нет, пациент самостоятельно вносит показания в специальную форму в мобильном приложении или веб-версии программы.

Данные с устройств дополняются сведениями о самочувствии. Через приложение пациент сообщает о боли, новых симптомах и побочных эффектах лекарств. Платформа объединяет эту информацию с историей лечения и результатами обследований. Благодаря этому врач видит показатель в контексте: учитывает назначенные препараты, лабораторные показатели или показатели в динамике, а также и сопутствующие жалобы.

Система отмечает выход показателя за допустимый диапазон, а также сравнивает новые значения с предыдущими. Так можно обнаружить постепенный рост веса у пациента с сердечной недостаточностью или скачки глюкозы после изменения терапии. С результатами мониторинга может ознакомиться лечащий врач. Клиницист видит динамику показателей, сообщения пациента и предупреждения о возможном ухудшении. Для каждого сигнала заранее определяют, кто и в какой срок должен его проверить и когда необходимо связаться с пациентом. Без такой последовательности поток данных может создать для специалистов дополнительную очередь сообщений.

Эффективность такого подхода подтверждают исследования. Так, по сравнению со стандартным наблюдением программы дистанционного мониторинга связывают со снижением смертности, уменьшением артериального давления и уровня гликированного гемоглобина и других показателей, влияющих на здоровье людей.

Что в этой системе делает ИИ-ассистент

После сбора и первичной обработки данных к работе подключается ИИ-ассистент. При большом числе пациентов врачу приходится ежедневно просматривать множество похожих обращений, а также анализировать большое количество анализов и симптомов. Ассистент же берет на себя часть этой работы и помогает приоритизировать случаи, в которых показатели вышли за допустимый диапазон и где особенно требуется внимание специалиста.

Ассистент также поддерживает диалог с пациентом: напоминает о приеме препарата по индивидуальной схеме, просит внести пропущенное измерение или задает дополнительные вопросы о жалобе. Если человек сообщает о головокружении после начала терапии, ассистент уточняет, когда появился симптом, как менялось давление и какие лекарства были приняты. Врач получает более полное описание случая и может быстрее решить, требуется ли вмешательство. ИИ-ассистент также отвечает на повторяющиеся вопросы пациентов. При подготовке ответа он использует клинические рекомендации, инструкции к препаратам и материалы медицинской организации. Языковая модель распознает смысл обращения и находит нужную информацию в этих документах. Перечень источников и допустимых тем определяют медицинские специалисты.

Отдельный сценарий связан с возможными побочными эффектами лекарств. Ассистент может регулярно спрашивать пациента о самочувствии, сопоставлять жалобы со временем приема препарата и запрашивать недостающие сведения. Такой опрос помогает выявлять реакции, которые развиваются постепенно или поначалу не воспринимаются человеком как повод для обращения к врачу. Вопросы о диагнозе, изменении дозировки и новом назначении сразу направляются специалисту. В таких случаях модель собирает информацию и готовит черновик ответа. Врач проверяет данные, при необходимости редактирует текст и только после этого отправляет его пациенту.

Зарубежный опыт дистанционного мониторинга

За рубежом дистанционный мониторинг применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, хронических болезнях почек и дыхательной системы. Способ наблюдения зависит от диагноза и состояния человека. Пациент может ежедневно вносить показатели вручную или использовать подключенные устройства. Медицинская команда просматривает данные по расписанию либо получает предупреждение, если система обнаруживает признаки ухудшения.

NHS England (Национальная служба здравоохранения Англии) развивает виртуальные палаты для пациентов с сердечной недостаточностью. В них профильная команда ежедневно оценивает состояние людей, которые находятся вне клиники. Пациенты передают показатели через цифровую платформу, а специалисты следят за состоянием здоровья. Такой формат используют, когда человеку требуется профессиональное наблюдение, но его состояние позволяет сократить срок госпитализации или совсем избежать ее.

Результаты американской программы дистанционного ведения пациентов с хроническими заболеваниями оценили на основе данных Medicare. Ретроспективное исследование охватило 5872 участника программы и 11 449 пациентов сопоставимой контрольной группы. За 12 месяцев участие в программе было связано со снижением частоты госпитализаций на 27% и общей стоимости медицинской помощи на $1302 в расчете на пациента в год по сравнению с контрольной группой.

Разработчики ИИ-решений пока чаще публикуют продуктовые метрики, а не рандомизированные клинические исследования (золотой стандарт в медицине). Так, в американской программе Medical Mutual голосовой ассистент связывается с людьми с диабетом и проводит плановые опросы. Он уточняет, появились ли новые симптомы, соблюдает ли пациент режим лечения и требуется ли ему помощь с записью на прием. Обращения, которые выходят за пределы сценария, передаются сотрудникам.

Согласно описанию проекта Hippocratic AI, участие человека потребовалось в 6,7% звонков. Средняя оценка разговоров с ассистентом составила 9 из 10, что в целом может говорить о достаточно сниженной нагрузке на медицинскую команду при одновременной удовлетворенности пациентов новым форматом общения.

Американская платформа Carematix работает с домашними тонометрами, весами и другими устройствами. Полученные показатели агрегируются в профиле пациента и отображаются в динамике. Если значения выходят за заданные показатели, клиническая команда получает предупреждение. Платформа также напоминает пациенту о пропущенных измерениях. Такие системы используют при гипертонии, диабете и других хронических состояниях.

Какие результаты показывают российские проекты

В России около 70 тыс. детей страдают ревматическими заболеваниями, а их число растет на 15% в год. Одна из самых распространенных форм — юношеский артрит. При этом заболевании врачу нужно отслеживать активность воспаления, результаты исследований, соблюдение схемы лечения и возможные нежелательные реакции на препараты. Ведь состояние ребенка может измениться между плановыми визитами, а часть пациентов живет далеко от профильного медицинского центра.

Ассоциация детских ревматологов пять лет развивает систему дистанционного сопровождения, в которой дети и родители передают медицинские показатели, загружают результаты исследований и задают вопросы. В 2026 году в мобильное и веб-приложение «Ювенильный артрит» добавили ИИ-ассистента, разработанного Центром технологий для общества «Яндекса». По данным проекта, к системе подключены около 1500 пациентов, которых сопровождают 32 врача. Ассистент напоминает о приеме препаратов по индивидуальной схеме и отвечает на вопросы о лекарствах, побочных эффектах и образе жизни. Для подготовки ответов он использует клинические рекомендации Минздрава, инструкции к препаратам и нормативные документы по безопасности лекарственных средств. Если обращение касается изменения терапии или требует интерпретации показателей, модель собирает сведения и формирует черновик. Его проверяет и отправляет врач. А потенциально критические случаи сразу приоритизируются в очереди специалиста.

Во время диалога ассистент также собирает сведения об эффективности и возможных побочных эффектах препаратов. Информация обезличивается и сохраняется в системе. Врач может использовать эти данные при подготовке сообщения для Росздравнадзора. Возможная нежелательная реакция в этом случае становится частью фармаконадзора и не остается внутри отдельной переписки с пациентом. Такой механизм позволяет фармкомпаниям улучшать терапевтические свойства препарата.

По оценке Ассоциации детских ревматологов, после внедрения ассистента время подготовки ответа сократилось в несколько раз. Доля вопросов, которые врач решает при первом обращении пациента, выросла на 40%.

В России дистанционное наблюдение используют и в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники». Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями измеряют давление и пульс с помощью подключенных устройств, которые автоматически передают показатели врачу. Если значения выходят за установленный диапазон, специалист связывается с пациентом и при необходимости корректирует терапию. В рамках проекта также наблюдают людей с сахарным диабетом: медицинская команда дистанционно получает данные об уровне глюкозы. К сентябрю 2024 года к такому наблюдению подключили более 23 тыс. пациентов в десяти регионах России.

Где проходит граница ответственности

ИИ-ассистент может собирать измерения, проводить первичный опрос, отправлять напоминания и готовить черновики ответов. Эти операции выполняются по заданному сценарию, а их результат можно проверить. Решение об изменении терапии требует медицинской квалификации и информации, которой может не быть в приложении. Диагноз, интерпретация противоречивых данных и реакция на критический сигнал остаются в зоне ответственности врача.

Надежность дистанционного мониторинга всегда начинается с качества исходных данных. Домашние устройства должны корректно измерять показатели, а записи из приложения — связываться с медицинской картой конкретного пациента. Специалисту нужна возможность открыть первичные сведения и понять, почему система сформировала предупреждение. Пациент должен знать, какие вопросы можно задать ассистенту и в каких ситуациях следует обращаться за срочной медицинской помощью.

Отдельного контроля требуют защита медицинских данных, журналирование ответов и регулярное обновление документов, которые использует модель. Медицинская организация также должна проверять маршруты эскалации: дошел ли критический сигнал до специалиста, сколько времени заняла реакция и получил ли пациент необходимую помощь.

Дистанционный мониторинг формирует историю болезни между приемами. ИИ помогает обработать эти сведения, запросить недостающую информацию и распределить обращения между специалистами. Медицинский результат зависит от действий, которые следуют после предупреждения. Поэтому оценивать такие системы следует по всему маршруту — начиная от домашнего измерения до финального решения врача.

Несмотря на сложность регулирования и консервативность медицинской отрасли, ИИ-агенты выглядят перспективным инструментом для мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. По мере накопления практического опыта и подтверждения клинических результатов число таких проектов будет расти, а сами решения — постепенно входить в повседневную работу медицинских организаций.

Юлия Шеянова, Центр технологий для общества Yandex Cloud