Жителей Челябинской области подозревают в незаконном обороте сим-карт

Следственное управление УМВД России по Магнитогорску возбудило уголовное дело в отношении местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте сим-карт (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, управляющий сетью салонов сотовой связи в Магнитогорске разработал криминальную схему и привлек к ее реализации директоров пяти офисов и продавца. Он покупал персональные данные граждан на различных сайтах и в мессенджерах и передавал их соучастникам. После подчиненные через свои рабочие кабинеты регистрировали сим-карты на граждан без их ведома и фактического присутствия. Только за один месяц сообщники оформили таким способом не менее 100 сим-карт. Активированные карты управляющий отправлял курьером в Челябинск, где их использовали для вывода нелегально полученных денежных средств. За это организатор получал вознаграждение, а остальные участники — премии от компании якобы за привлечение новых абонентов.

Виталина Ярховска