Шесть членов правительства Челябинской области вернули посты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернул на должности еще шестерых членов регионального правительства либо поменял их после отставки из-за учреждения должности председателя правительства. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

Заместителем председателя правительства вновь стал Юрий Кузнецов. Получил повышение до зампреда и остался министром финансов Иван Родионов. Вернули посты главы министерств: промышленности — Михаил Кнауб, экономического развития — Марина Клочкова, международного и межрегионального сотрудничества — Дмитрий Глухарев. При этом Антон Артемов назначен заместителем губернатора вместо зампреда. Седьмой член правительства, Александр Лазарев, лишился должности замгубернатора по собственному желанию.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 сентября председателем правительства Челябинской области стал Иван Куцевляк. В связи с учреждением этой должности и назначением нового председателя правительства старый состав, согласно уставу региона, был отправлен в отставку.

Виталина Ярховска