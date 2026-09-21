Патриарх Кирилл освятил храм Александра Невского на Бакинской в Астрахани

В Астрахань накануне прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владыка освятил храм благоверного великого князя Александра Невского на улице Бакинской, сообщили в пресс-службе Предстоятеля РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл освятил храм Александра Невского и возглавил литургию в Астрахани

Фото: Нина Шевченко Патриарх Кирилл освятил храм Александра Невского и возглавил литургию в Астрахани

Фото: Нина Шевченко

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, идея строительства храма на пересечении улиц Бакинской и Мусы Джалиля появилась пять лет назад — в год 800-летия со дня рождения великого полководца Александра Невского. Первый камень был заложен в 2022 году.

За основу архитектурного образа храма приняты традиционные образцы древнерусских храмов Владимиро-Суздальской Руси 16 века. Храм скоро начнет принимать первых прихожан. В дальнейшем на территории продолжатся работы по благоустройству и росписи. При храме также будут открыты Центр по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, а также крестильная, звонница и воскресная школа.

В богослужении приняли участие митрополит Астраханский и Камызякский Никон, митрополит Воскресенский Григорий, епископ Раменский Алексий и другие священнослужители. Среди молящихся были глава региона Игорь Бабушкин, сенатор Алексей Деркач, а также строители и благотворители, участвовавшие в возведении объекта.

Сегодня, в день Рождества Пресвятой Богородицы, Патриарх Кирилл возглавил чин великого освящения храма Благовещения Пресвятой Богородицы на территории возрождаемого Благовещенского монастыря и совершил Божественную литургию.

Марина Окорокова