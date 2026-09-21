Участники фестиваля молодежи прибыли на Ямал

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) прибыли участники Международного фестиваля молодежи (МФМ), который в середине сентября проходил в Екатеринбурге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Вместе с участниками Международного фестиваля молодежи провели #НиДняБезДвижения в "Ямал Арене". К нам на региональную программу фестиваля приехали 25 ребят из 17 стран. Познакомим их с традициями, культурой и возможностями Крайнего Севера России, оценим их идеи по продвижению Ямала на международной арене»,— прокомментировал глава региона.

В МФМ в Екатеринбурге участвовали 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля.

Впервые формат с путешествиями иностранных участников реализовали на Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года, когда они посетили 15 регионов. В этом году 1 тыс. участников МФМ после окончания мероприятия в Екатеринбурге отправилась в 35 субъектов РФ, чтобы посетить их достопримечательности и крупные предприятия.

Ирина Пичурина