Суд раскрыл, куда были использованы 24 млрд рублей дивидендов Ходыкина

Арбитражный суд Ростовской области указал, что 24 млрд руб. дивидендов, выплаченных бывшему владельцу зернотрейдера «Родные поля» Петру Ходыкину, были использованы для погашения задолженности двух подконтрольных ему компаний перед «Родными полями». Такие выводы содержатся в решении суда, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно решению, деньги, полученные Ходыкиным в качестве дивидендов, были сразу использованы для погашения задолженности подконтрольных ему GTCS Trading DMCC и GRAINFLOWER DMCC перед «Родными полями» по контрактам на экспорт сельскохозяйственной продукции. Суд сослался на платежные поручения от 6 по 19 декабря 2023 года, подтверждающие погашение этой задолженности.

По выводу суда, при погашении задолженности этих компаний происходило выбытие из экономики РФ товара значительной стоимости без соответствующего притока валютных средств. Механизм выплаты «Родными полями» дивидендов Ходыкину с одновременным погашением задолженности его подконтрольных компаний, говорится в решении, позволил ему получить от GTCS Trading DMCC и GRAINFLOWER DMCC средства за пределами России. Суд связал эту последовательность с единым умыслом обхода ограничений валютного законодательства на перечисление средств физическими лицами за пределы РФ.

Речь идет о дивидендах, распределенных Ходыкину решениями единственного участника ООО «Торговый дом “РИФ”» от 14 июля, 31 августа, 19 октября, 15 ноября, 5 и 11 декабря 2023 года. Общая сумма составила 24 млрд руб. В апреле 2024 года «Торговый дом “РИФ”» сменил название на ООО «Родные поля».

Непосредственно Ходыкину, согласно платежным документам, было перечислено 20,399 млрд руб. Еще 3,6 млрд руб. «Родные поля» удержали в качестве НДФЛ и перечислили в бюджет. УФНС по Ростовской области подтвердило суду, что с дохода Ходыкина в 2023 году в размере 24 млрд руб. был исчислен налог в размере 3,6 млрд руб., который налоговый агент перечислил в бюджет 22 декабря 2023 года. Суд указал, что Ходыкин вправе самостоятельно обратиться за возвратом НДФЛ, однако это не уменьшает сумму взыскания с него.

Спор возник после того, как суды установили отсутствие у Ходыкина законно приобретенных корпоративных прав на «Торговый дом “РИФ”». Решением Арбитражного суда Ростовской области от 5 февраля 2025 года по делу № А53-49116/2024 100% долей «Родных полей» были взысканы в доход Российской Федерации. Этот судебный акт вступил в силу 30 апреля 2025 года. В нынешнем решении суд указал, что сделки по приобретению долей были ничтожными и не повлекли перехода к Ходыкину прав участника общества, в том числе права на получение дивидендов.

В предыдущем деле было установлено, что «Родные поля» является стратегическим хозяйственным обществом. В нынешнем решении суд указывает, что компании принадлежат причалы, входящие в структуру зернового терминала пропускной способностью более 4 млн тонн в год. Суд также ссылается на установленную ранее долю общества на рынке перевалки зерна в морском порту Азов — более 20%.

Иск «Родных полей» к Ходыкину был подан в марте 2026 года. Компания потребовала признать недействительными решения о распределении дивидендов и взыскать с бывшего владельца 24 млрд руб. В ходе процесса Ходыкин, в частности, ходатайствовал о привлечении GTCS Trading DMCC и GRAINFLOWER DMCC в качестве третьих лиц, однако суд отказал в этом.

Арбитражный суд Ростовской области признал недействительными сделки по выплате Ходыкину 24 млрд руб. дивидендов и взыскал с него эту сумму в пользу «Родных полей», а также 10 млн руб. госпошлины. Резолютивная часть решения была объявлена 17 сентября, полный текст изготовлен 18 сентября. Ответчик намерен обжаловать решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Валерий Климов