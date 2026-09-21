Имущество ставропольского дорожного подрядчика выставлена на торги за 68 млн рублей

В рамках процедуры ликвидации активов ООО «СМДС ПМК» управляющий объявил о проведении электронных торгов. На продажу выставлены 16 единиц специализированной дорожно-строительной техники на общую сумму 68 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным (банкротом) одного из региональных дорожных подрядчиков — ООО «СМДС ПМК» (специализация — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, г. Ставрополь). Решение по делу было вынесено 5 июля 2022 года, в отношении компании открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден Павел Гарин (член СРО «Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”»).

В лотах представлены: асфальтоукладчик VOLVO P6820C (2014 г.в.) с начальной ценой 11,37 млн руб.; экскаватор-погрузчик DOOSAN DX260LCA (2017 г.в.) за 6,21 млн руб.; каток AMMAN ARX90 (2017 г.в.) стоимостью 5,74 млн руб.; бульдозер CATERPILLAR FRANCE (2013 г.в.) за 8,53 млн руб., а также ряд других экскаваторов, погрузчиков, автогрейдеров и дорожных фрез.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМДС ПМК» зарегистрировано в 1993 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель — Татьяна Гапонова. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Выручка за 2025 год составила 6,5 млн рублей.

Торги проводятся с открытой формой подачи ценовых предложений. Прием заявок начинается сегодня, 21 сентября 2026 года, и ежедневно длится с 10:00 до 23:55 по московскому времени. Механика снижения цены предполагает дисконтирование на 5% от начальной стоимости каждые пять рабочих дней. Цена отсечения установлена на уровне 30% от первоначальной оценки. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены выбранного лота текущего периода.

Оплата приобретенного имущества должна быть произведена победителем не позднее 30 календарных дней после подписания договора купли-продажи.

Итоги каждого этапа подводятся в день его проведения и оформляются протоколом, который размещается на электронной торговой площадке. Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем в течение пяти календарных дней с момента получения проекта документа от организатора.

Тат Гаспарян