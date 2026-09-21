В Нефтекамске возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты строителям

Нефтекамский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам ООО «АБМ Групп», сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и прокуратуры республики.

По версии следствия, с ноября 2025 по апрель этого года руководство строительной компании задолжало более 730 тыс. руб. пятерым работникам. Вместо выплаты зарплаты деньги уходили «на обеспечение предпринимательской деятельности», отмечают в ведомствах.

ООО «АБМ Групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтекамске в мае 2014 года. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Владельцы компании — Айрат Зайдуллин и Марат Хабибуллин. По итогам 2025 года, при выручке 589,9 млн руб. чистая прибыль компании составила 694 тыс. руб. В июле межрайонная ИФНС России №7 по Омской области направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании «АБМ Групп» банкротом.

Майя Иванова