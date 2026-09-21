Общая явка на выборы в Челябинской области составила 56%
По предварительным данным, явка на Южном Урале на выборах депутатов Госдумы РФ составила 55,9% с учетом ДЭГ. Проголосовали 1,4 млн жителей региона, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.
По федеральному округу лидирует «Единая Россия» с результатом 49%. Далее идут «Справедливая Россия» (12,2%) и КПРФ (11,6%) и «Новые люди» (10,4%). ЛДПР получила 8,9%, остальные — 1% и меньше. По одномандатным округам больше всего голосов отдали следующим кандидатам:
- Челябинский округ №188: Евгений Илле («Единая Россия») — 44,2%;
- Металлургический округ №189: Алексей Денисенко («Единая Россия») — 39,9%,
- Коркинский округ №190: Валерий Гартунг («Справедливая Россия») — 48%,
- Магнитогорский округ №191: Владимир Дремов («Единая Россия») — 47,5%,
- Златоустовский округ №192. Антон Ковалев («Единая Россия») — 43,1%.