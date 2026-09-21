Общая явка на выборы в Челябинской области составила 56%

По предварительным данным, явка на Южном Урале на выборах депутатов Госдумы РФ составила 55,9% с учетом ДЭГ. Проголосовали 1,4 млн жителей региона, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.

По федеральному округу лидирует «Единая Россия» с результатом 49%. Далее идут «Справедливая Россия» (12,2%) и КПРФ (11,6%) и «Новые люди» (10,4%). ЛДПР получила 8,9%, остальные — 1% и меньше. По одномандатным округам больше всего голосов отдали следующим кандидатам: