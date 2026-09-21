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Ребенок в Тюменской области пострадал из-за наезда машины на лошадь

В Тюменской области на 9 км дороги Богандинский — Червишево — Чаплык в ДТП с лошадью пострадала четырехлетняя пассажирка автомобиля Renault, сообщили региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, 57-летний водитель не учел скорость, особенности и состояние машины, а также дорожные и метеоусловия. Из-за низкой видимости он наехал на лошадь. Из-за этого автомобиль отбросило в кювет и на дерево.

Девочка перевозилась в детском кресле, она получила ранения.

Ирина Пичурина

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