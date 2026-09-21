В Сочи утром 21 сентября работают 47 АЗС

По состоянию на 10:00 мск 21 сентября в Сочи функционируют 47 автозаправочных станций. По данным топливных операторов, АИ-100 доступен на 6 станциях, АИ-95 — на 28, АИ-92 — на 33, дизельное топливо — на 38, СУГ — на 12, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» горючее отпускают в приоритетном порядке общественному транспорту, транспорту экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. Там же можно заправиться по топливным картам и инвалидам I и II групп. Две заправки «Лукойл» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно узнать по телефону многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Сведения также доступны на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина