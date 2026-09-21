НОВИКОМ расширяет поддержку Ярославской области

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и Корпорация развития Ярославской области договорились о расширении взаимодействия по вопросам социально-экономического и промышленного развития региона. Партнерство позволит выявлять перспективные проекты и актуальные потребности предприятий региона и совместно прорабатывать для них оптимальные финансовые решения.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Соглашение о расширении взаимодействия подписали старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов и генеральный директор Корпорации развития Ярославской области Юрий Бойко. Стороны намерены проводить совместные мероприятия, рабочие встречи и консультации, а также вносить предложения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Документ стал продолжением договоренностей, достигнутых НОВИКОМом и руководством Ярославской области в ходе Петербургского международного экономического форума в этом году. Банк уже имеет опыт работы с крупными предприятиями региона, в том числе входящими в контур Госкорпорации Ростех. Расширение взаимодействия позволит НОВИКОМу более детально изучить потребности местного бизнеса и совместно с Корпорацией развития рассматривать возможности финансирования перспективных проектов, в том числе с использованием доступных инструментов государственной поддержки.

«Для НОВИКОМа важно выстраивать прямой диалог с регионами и понимать задачи бизнеса на местах. Соглашение с Корпорацией развития Ярославской области позволит системно получать информацию о проектах и потребностях предприятий, проводить совместную проработку перспективных направлений и при необходимости подбирать под них финансовые инструменты. В Ярославской области — сильная промышленная база и большой потенциал для развития высокотехнологичных производств. НОВИКОМ готов использовать свою экспертизу, чтобы помогать компаниям реализовывать инвестиционные задачи», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов.

В Ярославской области располагаются предприятия машиностроения, радиоэлектроники, нефтехимической, пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. Корпорация развития выступает связующим звеном между бизнесом, финансовыми организациями и органами власти региона. Для НОВИКОМа взаимодействие с организацией открывает возможности для расширения корпоративного бизнеса и сотрудничества с компаниями разных отраслей.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»