Предприниматель из Дагестана получил условный срок за сбыт немаркированной молочки

Тарумовский районный суд республики Дагестан вынес приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, признанного виновным по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без обязательной маркировки, совершённые в особо крупном размере), сообщили в Верховном суде республики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с сентября 2022 года по октябрь 2023 года подсудимый организовал незаконную схему поставок немаркированной молочной продукции. Не будучи зарегистрированным в государственной информационной системе мониторинга, он приобретал сметану, творог, масло, сгущенное молоко, йогурты и сыр, хранил продукцию на складе и перевозил её на личном грузовом автомобиле. В дальнейшем товары сбывались в десятки муниципальных образовательных учреждений — школ и детских садов — на территории района. По заключению эксперта, общая стоимость поставленной немаркированной продукции превысила 11,3 млн руб., что квалифицировано как особо крупный размер.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Кроме того, в доход государства конфискована денежная сумма, полученная в результате преступной деятельности, — 11,3 млн руб.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в вышестоящем суде.

Мария Хоперская