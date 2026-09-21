Удобная альтернатива кредитования для бизнеса Республики Татарстан на специальных условиях от Альфа-Банка

Альфа-Банк в Татарстане отмечает интерес среди компаний малого и среднего бизнеса к факторингу как инструменту, позволяющему не только получить финансирование, но и обезопасить бизнес от риска неполучения выручки при работе на условиях отсрочки платежа.



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По данным Альфа-Банка есть два тренда, влияющих на рост интереса к факторингу. Во-первых, это изменения в общей экономической ситуации и ограничения в доступности кредитования. А во-вторых, увеличение сроков отсрочки в ряде отраслей — как правило, если предприниматель работает с крупным покупателем или заказчиком, то в контракте на поставку или выполнение работ предусмотрена отсрочка платежа. На практике это означает, что выручку компания получит не сразу после поставки, а спустя 1,2,3 месяца или даже через год. Это существенно сказывается на разрыве ликвидности для МСБ компаний. Предприниматель поставил товар, а оплату за него получит не скоро, но платежи за аренду, выплату зарплаты, обновление оборудования, закупки расходников для производства новой партии товара нельзя поставить на паузу, на это нужны оборотные средства. В такой ситуации оптимальным решением становится факторинг — банк выплачивает поставщику до 100% финансирования от суммы поставки сразу после отгрузки товара, а покупатель оплатит поставки после окончания отсрочки, но на реквизиты банка. По мере получения оплат от покупателя задолженность клиента перед банком закрывается, а лимит автоматически возобновляется. Кроме того, лимит финансирования зависит от оборота по контракту — и будет расти вместе с ростом продаж, таким образом получаемое финансирование может в несколько раз превысить сумму, доступную для кредитования. Полученные деньги можно тратить на любые бизнес задачи без согласования с банком. Для оформления не нужен залог или поручительство. Рассмотрение заявки и последующее обслуживание происходит на цифровой факторинговой платформе банка — быстро и в онлайне.

Для компаний МСБ, работающих по отсрочке платежа с крупными или крупнейшими покупателями и заказчиками в России, аккредитованными партнерами Альфа-Банка, действует акция «Получите выгоду первым», по условиям которой ставка комиссии за факторинговое финансирование равна ключевой ставке ЦБ РФ, увеличенной на 2,5 процентных пункта. Для участия необходимо заключить договор факторинга с Альфа-Банком и получить первую выплату до 30 ноября 2026 года. Ставка за финансирование «КС+2,5%» будет действовать до полного погашения задолженности на выплаты, полученные до 10.01.2027 года. Кроме того, акция позволяет компаниям, работающим с другими банками или факторинговыми компаниями, перейти на обслуживание в Альфа-Банк. Для комфортного перехода банк погасит задолженность клиента перед другим фактором. Льготная ставка будет действовать на выкупаемую задолженность и новые поставки. Подробнее об условиях акции — смотрите на сайте.

«В Республике Татарстан факторинг выбирают производители продуктов питания и напитков, поставляющие свою продукцию в крупные торговые сети. Также продукт интересен производителям и дистрибьюторам промышленных товаров — инструментов, строительно-отделочных материалов, электротехнической продукции, металлоконструкций, работающим по договорам поставки с крупнейшими компаниями страны. Особый спрос мы фиксируем среди компаний, оказывающих услуги и выполняющих работы для предприятий нефтегазового и нефтехимического секторов. В целом, во многих отраслях, для которых отсрочка платежа является нормой делового оборота, есть наши клиенты» — отметила Наталья Симакова, директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Республике Татарстан.

АО «Альфа-банк», ИНН 7728168971. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.