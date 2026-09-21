Аэропорт Сочи планирует обслужить 35 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи 21 сентября готов обслужить 35 тыс. пассажиров — 17 тыс. на прилет и 18 тыс. на вылет. Всего запланировано 153 рейса: 81 на прилет и 72 на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Обстановка в терминале контролируемая и спокойная, пассажиры проходят все необходимые процедуры в стандартном порядке. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний оказывают поддержку и информирование в соответствии с Федеральными авиационными правилами. В терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису в голубых жилетах, готовые ответить на вопросы.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса у авиакомпании перед вылетом и следить за информацией в аудиообъявлениях, на электронных табло и информационных экранах, а также на официальных сайтах перевозчика и аэропорта.

Ранее сообщалось, что после введения ограничений на полеты, снятых этой ночью, в аэропорту Сочи задержаны 77 рейсов. На вылет задержали 30 рейсов, на прилет задержали 47 рейсов.

Алина Зорина