На Ставрополье за выходные ликвидировали 64 пожара на открытой территории

В Ставропольском крае за минувшие выходные зарегистрировали 71 пожар, в том числе 64 возгорания на открытой территории. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Еще семь пожаров произошли на техногенных объектах. В ведомстве не уточнили площадь возгораний и их причины.

По данным Ставропольского гидрометцентра, до конца 21 сентября и в течение 22 сентября в южной части и северо-восточных районах края местами сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс. Днем 21–22 сентября температура воздуха может достигать 27–29 градусов.

В крае с 1 июля действует особый противопожарный режим. Он продлится до 30 сентября. На этот период, в частности, запрещено проведение пожароопасных работ на полях и в лесах.

Валерий Климов