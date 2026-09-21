Дефицит бюджета Башкирии сократился до 8,5 млрд рублей

Доходы бюджета Башкирии за восемь месяцев составили около 193,7 млрд руб., расходы — 202,2 млрд руб. Таким образом, дефицит сложился на уровне 8,5 млрд руб. За месяц он сократился примерно на 5,2 млрд руб.

На собственные доходы пришлось около 140,1 млрд руб. За год они номинально увеличились на 1,96%. Сумма безвозмездных поступлений сократилась на 1,83%, до 53,6 млрд руб. Общее исполнение доходной части бюджета к 1 сентября составило 63,4%.

Расходы за год выросли на 0,62%. Исполнение расходной части составляет 59%.

Идэль Гумеров