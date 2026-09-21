Определены лидеры на выборах в Госдуму от Самарской области

По итогам выборов в Госдуму определились лидеры в одномандатных округах Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Самарском округе № 159 с результатом 56,15 % лидирует Александр Фетисов («Единая Россия»). На втором месте — Алексей Лескин (КПРФ) с 15,68 %, на третьем — Алексей Томчук («Новые люди») с 9,14 %.

В Тольяттинском округе № 160 лидером стал Леонид Калашников (КПРФ), набравший 38,62 %. Второе место у Олега Сакеева («Единая Россия») — 21,68 %, третье — у Владимира Мотрюкова («Новые люди») — 10,93 %.

В Красноглинском округе № 161 с существенным отрывом лидирует Денис Портнягин («Единая Россия») — 69,04 %. За ним следуют Наталья Боброва (КПРФ) — 12,94 % и Роман Маркаров («Новые люди») — 6,17 %.

В Жигулевском округе № 162 лидером является Андрей Трифонов («Единая Россия») с 65,78 %. Второе место занимает Михаил Усов (КПРФ) — 13,01 %, третье — Василий Гутник (ЛДПР) — 6,22 %. Во всех перечисленных округах обработано 100 % протоколов УИК.

В Промышленном округе № 163 лидирует Александр Живайкин («Единая Россия») с результатом 41,57 %. На второй позиции — Михаил Матвеев (КПРФ) с 30,25 %, на третьей — Максим Венедиктов (ЛДПР) с 8,94 %. Обработано 99,42 % протоколов УИК.

Таким образом, в четырех из пяти округов Самарской области победу одерживают кандидаты от партии «Единая Россия», в одном округе — кандидат от КПРФ.

Георгий Портнов