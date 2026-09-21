Жительницу Нефтеюганска будут судить за организацию незаконной миграции
В Нефтеюганске направили в суд уголовное дело 60-летней местной женщины, обвиняемой в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ), сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемая действовала от имени знакомого индивидуального предпринимателя, который отсутствовал на территории Югры. Она оформила фиктивные трудовые договоры с восемью иностранными гражданами. Целью этих действий было предотвращение аннулирования патентов, что позволяло иностранцам легально находиться в России. Фактически в организации они не работали.
Уголовное дело объединено в одно производство по восьми эпизодам преступной деятельности.