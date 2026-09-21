После ливней в Дагестане без транспортного сообщения остается один населенный пункт

По состоянию на 21 сентября без транспортного сообщения в Дагестане остается один населенный пункт. Об этом сообщили в Дагавтодоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Гергебильском районе на автомобильной дороге регионального значения «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» движение автотранспорта по мосту временно закрыто, ведутся аварийновосстановительные работы. Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам «Махачкала — Буйнакск — Временный посёлок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда» и «Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда».

На автомобильной дороге регионального значения «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» (участок км 201 — км 204) движение обеспечено по временной схеме, восстановительные работы продолжаются.

В Тляратинском районе изза размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано транспортное сообщение с населённым пунктом Талцух. Ведутся работы по устройству временной переправы. В Унцукульском районе на автодороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» (участок Шамилькала — Временный поселок) обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

По остальным направлениям, поврежденным в результате прохождения ливневых дождей, восстановительные работы также продолжаются.

Мария Хоперская