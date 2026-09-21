На Ставрополье в августе снизились цены на овощи и услуги, но подорожала техника

Потребительские цены в Ставропольском крае в августе снизились на 0,24% по сравнению с июлем. Наиболее заметно подешевели овощи, железнодорожные билеты и отдых на Черноморском побережье, тогда как выросли цены на сахар, технику и зарубежный туризм. Цены на овощи снизились на 7,8% — второй месяц подряд. В Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России это связывают с поступлением нового отечественного урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Чай и кофе подешевели более чем на 1% на фоне акций и распродаж в магазинах. Еще одним фактором снижения цен стало увеличение выпуска молока местными производителями: благодаря этому сливочное масло дешевело второй месяц подряд.

При этом сахар за месяц подорожал на 9,1%. На цены повлияли сезонный рост спроса в период заготовок и начало переработки нового урожая сахарной свеклы. Дополнительными факторами стали расходы на упаковку и доставку.

В непродовольственном сегменте более чем на 3% выросли цены на трикотаж, компьютеры и средства связи. В числе причин — ослабление рубля летом и увеличение издержек поставщиков, включая транспортные расходы. Отдельные инструменты, в частности электрические дрели, напротив, подешевели после введения магазинами скидок.

Среди услуг сильнее всего снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования — на 15,5%. В августовскую статистику вошли билеты на сентябрь и октябрь, когда тарифы обычно ниже. Также подешевели туристические поездки на Черноморское побережье России: в августе учитываются цены на поездки в сентябре, когда спрос снижается после пикового сезона. Зарубежный отдых, напротив, подорожал на 3,3% на фоне роста спроса на отдельные направления и ослабления рубля.

При этом годовая инфляция в Ставропольском крае в августе ускорилась примерно до 8%, превысив общероссийский показатель в 6,3%. По словам управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгия Тикунова, на динамику в годовом выражении в основном повлияли цены на овощи и фрукты, отдельные непродовольственные товары, зарубежный туризм и ситуация на топливном рынке.

На сентябрьском заседании совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. По словам господина Тикунова, регулятор намерен продолжать политику, направленную на снижение инфляции до 4%.

Валерий Климов