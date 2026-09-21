В Анапе топливо доступно на 27 АЗС

Утром 21 сентября в Анапе работают 27 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 09:30 АИ-92 отпускают на 21 станции, АИ-95 доступен на 16 АЗС, АИ-100 в наличии нет, дизельное топливо есть на 27 заправках. В течение дня ситуация может меняться.

По данным мэрии, на 9 АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. На 19 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 30 л — на 12 АЗС; 92, 95 и ДТ по 40 л — на 4 АЗС; ДТ по 50 л — на 3 АЗС; ДТ по 60 л — на 5 АЗС).

«Убедительная просьба не закупать топливо впрок — это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС», — говорится в сообщении администрации.

Алина Зорина