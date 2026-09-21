Единоросс Ринат Аюпов лидирует в Астраханском округе после обработки 99,13% протоколов
Единоросс Ринат Аюпов побеждает на выборах в ГД РФ по Астраханскому одномандатному округу № 78. Такие результаты опубликовал ЦИК РФ после обработки 99,13% протоколов.
По Астраханскому одномандатному округу №78 на выборах в ГД лидирует единоросс Ринат Аюпов
Фото: ЦИК РФ
Представитель ЛДПР Тимофей Щербаков занял второе место, получив 15,68% голосов избирателей. Третье место — у коммуниста Сергея Севастьянова. Он набрал 9,35% голосов.
По данным облизбиркома, явка избирателей в Астраханской области составила 55% по состоянию на 18:00 20 сентября. В регионе также прошли выборы депутатов областной думы IX созыва.