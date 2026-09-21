Хасавюрт и ряд районов Дагестана обесточат из-за работ на энергообъекте
Хасавюрт и ряд районов Дагестана временно обесточат 22 сентября. Причиной стали работыпо созданию габарита на воздушной линии подстанции 35 кВ «ЯрыксуДимитрова». Об этом с
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В целях предотвращения аварийной ситуации с 10:00 до 14:00 будет отключена подстанция 35/10 кВ «Димитрова», в связи с чем вводятся временные ограничения электроснабжения.
Без электричества останутся следующие населенные пункты: в городе Хасавюрт — Новолакский перекресток, в Хасавюртовском районе — села Солнечное, Борангечув, Нурадилово, Хамавюрт, в Новолакском районе — села Тухчар, Цолода, Новомехельта.