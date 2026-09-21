Утром 21 сентября в Новороссийске работают 27 АЗС

По состоянию на 09:00 мск 21 сентября в Новороссийске работают 27 автозаправочных станций. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По решению собственников, на всех автозаправочных станциях введены ограничения — топливо отпускают только в топливные баки и не более 60 л на один автомобиль. АИ-100 доступен только на одной станции, АИ-95 есть на восьми АЗС, АИ-92 — на девяти заправках. Дизельное топливо можно приобрести на 27 станциях.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — тер. Кирилловка (ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ); ст. Раевская (АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на 2 АЗС — ДТ); ул. Суворовская (ДТ); ул. Куникова (АИ-92, АИ-95, ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Глебовское (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 22:00); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфимнефть» на всех АЗС — ДТ; на АЗС в с. Владимировка (6) — АИ-95, ДТ; PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв на АЗС с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).

Автозаправочная станция в Цемдолине на ул. Ленина («Роснефть» рядом с развязкой) топливо отпускает по топливным картам и для спецтранспорта. Жителей просят воздержаться от посещения АЗС. Еще восемь АЗС временно не отпускают топливо.

Алина Зорина