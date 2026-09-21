Оксана Дмитриева уступает единороссу на выборах в Государственную думу

По данным ГАС «Выборы» по состоянию на утро 21 сентября, депутат Государственной думы Оксана Дмитриева проигрывает в 217-м округе Санкт-Петербурга. Она получила поддержку 39 тысяч проголосовавших. Ее оппонент, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Любовь Егорова, набрала в 2,5 раза больше — свыше 99 тысяч голосов. Всего на думский мандат по этому округу претендуют восемь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Дмитриева не проходит в Государственную думу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Оксана Дмитриева не проходит в Государственную думу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На этих выборах госпожа Дмитриева баллотировалась по привычному для нее округу в юго-восточной части города от «Новых людей». Она впервые избиралась в Госдуму еще в 1993 году. Является депутатом шести созывов. С 2016 по 2021 год была депутатом Законодательного собрания.

Выборы в Петербурге проходили с 18 по 20 сентября. В эти дни горожане выбирали депутатов Госдумы и Законодательного собрания. В голосовании приняли участие свыше половины избирателей.

Константин Леньков