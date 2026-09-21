Из-за схода вагонов в Ростовской области изменены маршруты поездов в города Кубани

В Ростовской области часть пассажирских поездов изменит маршруты из-за схода вагонов грузового состава на перегоне Двойная—Ельмут Северо-Кавказской железной дороги. Составы будут следовать в обход участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По маршруту Волгоград—Морозовская—Лихая—Батайск с выходом на основной маршрут в Тихорецкой проследуют поезд №363 Челябинск—Сириус, отправившийся 19 сентября, №491 Казань—Адлер с отправлением 20 сентября и №127 Красноярск—Адлер, отправившийся 18 сентября.

В обратном направлении, через Тихорецкую—Батайск—Лихую—Морозовскую с выходом на основной маршрут в Волгограде, проследуют №354 Сириус—Пермь и №462 Адлер—Уфа, отправляющиеся 20 сентября, а также №510 Новороссийск—Казань, отправляющийся 21 сентября.

Железнодорожники проводят работы по восстановлению движения. Поездные бригады оказывают пассажирам необходимую помощь. Пассажиров составов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают питанием.

Информация о фактическом движении поездов доступна в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00.

Вячеслав Рыжков