Кандидаты от «ЕР» лидируют на выборах в ГД РФ в Волгоградской области
В Волгоградской области после подсчета более 90% протоколов на выборах в Госдуму побеждают кандидаты от «Единой России». Явка избирателей на вечер 20 сентября составила 63,68%, сообщает ЦИК РФ.
"Единая Россия" побеждает на трех округах в Волгоградской области
Фото: ЦИК РФ
По Волгоградскому одномандатному округу № 85 лидирует единоросс Николай Николаев (54,10%). На втором месте — коммунист Андрей Шевченко (16,29%). Замыкает тройку кандидатов представитель ЛДПР Владислав Никоненко (10,51%).
По Михайловскому одномандатному округу № 86 первое место у единоросса Андрея Гимбатова (51,94%). Второе место занял представитель КПРФ Валерий Могильный (19,65%), третье — представитель «Новых людей» Самвел Аветисян (9,89%).
По Волжскому одномандатному округу № 87 места распределились так: первое — у представителя «ЕР» Виталия Лихачева (55,93%), второе — у коммуниста Дениса Ускова (15,82%), третье — у кандидата от ЛДПР Валерия Долгова (9,31%).
18-20 сентября в Волгоградской области также прошли выборы в областную думу нового созыва.