Кандидаты от «ЕР» лидируют на выборах в ГД РФ в Волгоградской области

В Волгоградской области после подсчета более 90% протоколов на выборах в Госдуму побеждают кандидаты от «Единой России». Явка избирателей на вечер 20 сентября составила 63,68%, сообщает ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Единая Россия" побеждает на трех округах в Волгоградской области

Фото: ЦИК РФ "Единая Россия" побеждает на трех округах в Волгоградской области

Фото: ЦИК РФ

По Волгоградскому одномандатному округу № 85 лидирует единоросс Николай Николаев (54,10%). На втором месте — коммунист Андрей Шевченко (16,29%). Замыкает тройку кандидатов представитель ЛДПР Владислав Никоненко (10,51%).

По Михайловскому одномандатному округу № 86 первое место у единоросса Андрея Гимбатова (51,94%). Второе место занял представитель КПРФ Валерий Могильный (19,65%), третье — представитель «Новых людей» Самвел Аветисян (9,89%).

По Волжскому одномандатному округу № 87 места распределились так: первое — у представителя «ЕР» Виталия Лихачева (55,93%), второе — у коммуниста Дениса Ускова (15,82%), третье — у кандидата от ЛДПР Валерия Долгова (9,31%).

18-20 сентября в Волгоградской области также прошли выборы в областную думу нового созыва.

Марина Окорокова