Цены на вторичное жилье в Челябинской области выросли на 7%

В августе 2026 года жители Челябинской области совершили 4,1 тыс. сделок по покупке жилья. Это на 14% больше, чем год назад. Цены на квартиры и дома за аналогичный период увеличились на 7%, сообщает «Авито Недвижимость».

По числу сделок Южный Урал занял седьмое место среди регионов России. В топ-5 вошли Московская область (9,6 тыс.), Москва (7,9 тыс.), Санкт-Петербург (5,8 тыс.), Свердловская область (5,4 тыс.) и Краснодарский край (4,6 тыс.). При этом выросло и количество договоров купли-продажи, подписанных на основании ипотеки. В Челябинской области в августе доля таких соглашений от всех сделок на вторичном рынке составила 31%. За год показатель вырос на 26%.

Виталина Ярховска