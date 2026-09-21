Поезда в Сочи и Сириус изменят маршрут из-за схода вагонов в Ростовской области

В Ростовской области из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная—Ельмут Северо-Кавказской железной дороги часть пассажирских составов проследует по измененным маршрутам в обход поврежденного участка, сообщает пресс-служба ФПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По маршруту Волгоград—Морозовская—Лихая—Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая направлены поезда №363 Челябинск—Сириус, отправившийся 19 сентября, №491 Казань—Адлер с отправлением 20 сентября и №127 Красноярск—Адлер, отправившийся 18 сентября.

В обратном направлении, через Тихорецкую—Батайск—Лихую—Морозовскую с выходом на основной маршрут в Волгограде, проследуют поезда №354 Сириус—Пермь и №462 Адлер—Уфа, отправляющиеся 20 сентября, а также №510 Новороссийск—Казань, отправляющийся 21 сентября.

Железнодорожники проводят восстановительные работы на участке. Поездные бригады оказывают пассажирам необходимую помощь. Пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают питанием.

Актуальную информацию о движении составов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00.

Вячеслав Рыжков