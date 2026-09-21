Около 80 рейсов задержаны в аэропорту Сочи

77 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после введения ограничений на полеты, которые были сняты этой ночью. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На вылет задержаны 30 рейсов. Самолеты должны направиться в Челябинск, Тюмень, Уфу, Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Омск, Стамбул, Ижевск, Красноярск, Новосибирск, Сургут и Пермь. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны 47 рейсов. Самолеты должны прибыть из Челябинска, Уфы, Казани, Владикавказа, Стамбула, Грозного, Минеральных Вод, Махачкалы, Волгограда, Астрахани, Самары, Омска, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Новосибирска, Ижевска, Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярска. Отменены четыре рейса в Казань, Астрахань и Москву.

Алина Зорина