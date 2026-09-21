Власти Краснодара опубликовали список мероприятий к 233-летию города

Краснодар 26 и 27 сентября отметит 233-летие. В городе запланированы праздничные мероприятия в муниципальных парках, на спортивных и городских площадках, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

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В Городском саду пройдет программа, посвященная классической культуре: выступят Кубанский симфонический оркестр и диджей, школьные театры, джазовые исполнители и артисты КМТО «Премьера». Также будет организована выставка произведений Союза художников Кубани. В Чистяковской роще состоятся «Хоровод дружбы» и фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий».

На Солнечном острове мероприятия посвятят детству и здоровому образу жизни. В программе — зарядка, сдача нормативов ГТО и спортивные игры. В парке имени 30-летия Победы пройдет фестиваль оркестров.

26 сентября у Дворца спорта «Олимп» состоится финал первого городского киберспортивного турнира. На открытой площадке запланированы мастер-классы, спортивные активности, розыгрыши, фудкорт и выставки. В музыкальной программе — выступления кавер-групп и диджеев.

На Событийной площадке на улице Обрывной клуб «Локомотив-Кубань» проведет городской турнир по стритболу. Также запланированы игры от Дома молодежи и кинопоказ в амфитеатре. В «Центре города» пройдет финал фестиваля «Родина борща».

27 сентября на улице Красной состоится праздничный забег на дистанции 3, 5 и 10 км. 26 сентября телеканал «Краснодар» проведет телемарафон, посвященный истории, культуре и достопримечательностям города.

Организаторы отмечают, что все мероприятия пройдут с учетом требований безопасности.

Вячеслав Рыжков