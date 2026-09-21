В шести одномандатных округах Ростовской области лидирует «Единая Россия»

Кандидаты «Единой России» лидируют во всех шести одномандатных округах Ростовской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 78% протоколов. Это следует из данных, опубликованных областным избиркомом утром 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным на 06:00, каждый из кандидатов партии набирает более половины голосов в своем округе. В Ростовском округе №151 лидирует Дмитрий Сизякин, в Батайском №152 — Сергей Рожков, в Новочеркасском №153 — Сергей Медведев. В Неклиновском округе №154 первое место занимает Артем Величко, в Белокалитвинском №155 — Аслан Хуаде, в Усть-Донецком №156 — Екатерина Стенякина.

Явка на выборах в регионе по итогам трех дней голосования приблизилась к 65%. По данным ЦИК, общероссийская явка составила 56,66%.

Вячеслав Рыжков