С экс-директора соликамского интерната, укравшего деньги умерших постояльцев, взыскали ущерб

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю добились возмещения ущерба многодетной матери, чья бабушка стала жертвой хищения в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Соликамске. Виновным в краже денежных средств с банковских счетов умерших постояльцев был признан бывший директор учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Как установило следствие, директор интерната, зная, что у некоторых одиноких постояльцев нет наследников, после их смерти забирал карты и снимал наличные через банкоматы. Деньги тратил по своему усмотрению.

Когда внучка одной из скончавшихся постояльцев обратилась в интернат, там провели проверку и обнаружили, что списания проводились уже после ее смерти. Расследованием занялась полиция. В ходе следствия выяснилось, что директор предлагал другим сотрудникам участвовать в снятии денег, но те отказались.

Суд квалифицировал действия директора по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Помимо уголовного наказания, были удовлетворены два гражданских иска о возмещении материального вреда. Первый — в пользу ТУ Росимущества, поскольку деньги, похищенные со счетов двух умерших постояльцев, были признаны собственностью РФ как выморочное имущество. Второй — в пользу потерпевшей внучки.

В отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю поступило два исполнительных документа о взыскании в пользу внучки 145 тыс. руб., в пользу государства — 165 тыс. руб. Так как в установленный законом срок должник не рассчитался, пристав наложил на него исполнительский сбор в размере 12% от подлежащей взысканию суммы. Также были обращены взыскания на получаемые должником доходы и деньги на банковских счетах, выезд экс-директора за границу был ограничен. В результате применения принудительных мер вся сумма ущерба поступила на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателям.