Синоптики прогнозируют дожди на этой неделе в Ярославле

В Ярославле с понедельника по среду ожидаются небольшие кратковременные дожди. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Дневная температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне +21…22 градусов. По ночам — +12…14 градусов. С четверга и до конца недели осадков не прогнозируется, но на улице незначительно похолодает: температура снизится до +18…19 градусов днем, до +9…10 градусов — ночью. Преимущественно облачно.

Алла Чижова