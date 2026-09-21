Глава Пензенской области Олег Мельниченко побеждает на выборах после обработки 99,79% протоколов

На выборах главы Пензенской области победу одержал действующий губернатор Олег Мельниченко. Представитель «ЕР», после обработки 99,79% протоколов, набрал 70,89% голосов. Ему отдали предпочтение 418 019 избирателей. Такие данные приводит ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко идет на второй строк

Фото: ЦИК РФ Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко идет на второй строк

Фото: ЦИК РФ

Второе место занял кандидат от КПРФ Олег Шаляпин с 13,07% голосов. За него проголосовали 77 060 пензенцев. Третье место — у представителя ЛДПР Павла Куликова (6,73%).

В бюллетене также были представители «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Михаил Лисин и Виктор Ерошенко получили 5,21% и 3,03% соответственно.

У Олега Мельниченко это будет второй срок на посту главы Пензенской области. В 2021 году его на должность врио губернатора назначил Владимир Путин. В сентябре этого же года господин Мельниченко выиграл выборы с 72,38% голосов.

Марина Окорокова