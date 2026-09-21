В массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Курган погиб автомобилист

В Белоярском районе на 45 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого один из водителей погиб. Инцидент случился вблизи села Большебрусянское, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, житель Екатеринбурга 1967 года рождения, который двигался в сторону Каменска-Уральского, по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с Fiat, после чего Hyundai врезался в Kia, двигавшуюся следом. Hyundai съехал в кювет и опрокинулся, его водитель скончался на месте.

В Kia пострадали две жительницы района — водитель и пассажирка 1981 и 1958 годов рождения. Водитель и пассажиры Fiat не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование.

Ирина Пичурина