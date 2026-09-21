Оренбуржье на 6-м месте в ПФО и 24-м в России по объему отгруженной промышленной продукции

Оренбургская область занимает 6-е место в Приволжском федеральном округе и 24-е место среди субъектов России по общему объему отгруженной промышленной продукции за семь месяцев. Об этом сообщает правительство региона.

По информации ведомства, объем отгрузки увеличился в производстве машин и оборудования (119,3%), электрического оборудования (117,2%), пищевых продуктов (109,2%) и напитков (107,9%).

«Стабильно растет среднемесячная заработная плата. По итогам шести месяцев текущего года она составила 79 979,5 рубля. Темп роста достиг 110,5 %, а в реальном выражении – 104,0 %. По-прежнему остается низким уровень безработицы – на 1 сентября он составил 0,54%», — отмечают в региональном правительстве.

Руфия Кутляева