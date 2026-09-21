Сорвавшийся бункер с бетоном убил рабочего на стройке в Саратове
В Саратове следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летнего рабочего на стройке. Ответственным лицам инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
В Саратове на стройке погиб рабочий после падения груза с автокрана
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следствие полагает, что накануне, 20 сентября, на стройке по ул. Университетской башенный кран отклонился от вертикального положения. В результате со стрелы сорвался бункер для бетонной смеси. Рабочий, находившийся под ним, получил травмы, не совместимые с жизнью.
Региональное СУ СКР устанавливает обстоятельства, приведшие к происшествию. Расследование находится на контроле региональной прокуратуры.