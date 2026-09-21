В КБР поголовье птицы сократилось на 18,7%

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии на конец августа 2026 года составило 3,87 млн голов — на 18,7% меньше, чем годом ранее. При этом производство молока и яиц в республике выросло, следует из материалов Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 3%, до 270 тыс. голов, коров — на 2,1%, до 138,4 тыс. Овец и коз стало 419,4 тыс. голов, что на 5,5% меньше прошлогоднего показателя. Численность свиней статистика оценила в 1,9 тыс. голов против 1,9 тыс. годом ранее, при этом в таблице показатель составляет 97,7% к уровню 2025 года.

В сельхозорганизациях динамика была иной по отдельным видам скота. Поголовье коров выросло на 2,5%, до 18,3 тыс. голов, овец и коз — на 5%, до 115,8 тыс. При этом поголовье птицы в сельхозорганизациях сократилось на 29%, до 1,6 млн голов.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,6%, до 84,3 тыс. тонн. Производство молока выросло на 3,2%, до 364,5 тыс. тонн, яиц — на 2,9%, до 153 млн штук. В сельхозорганизациях производство скота и птицы на убой, напротив, снизилось на 7,7%, до 30,7 тыс. тонн, молока — на 5,2%, до 42,7 тыс. тонн, тогда как выпуск яиц вырос на 6%, до 27,4 млн штук.

Валерий Климов