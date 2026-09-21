В Кабардино-Балкарии отгрузка зерновых выросла на 36%

Сельхозорганизации Кабардино-Балкарии в январе–августе 2026 года отгрузили 169,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур — на 36,3% больше, чем годом ранее. Остатки зерновых на конец августа составили 13,6 тыс. тонн, увеличившись в 1,8 раза, следует из материалов Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной вклад в рост обеспечила пшеница: ее отгрузка выросла в 1,5 раза, до 67,5 тыс. тонн. Кукурузы отгружено 52,5 тыс. тонн — на 8,4% больше прошлогоднего показателя. Остатки пшеницы на конец августа достигли 11,9 тыс. тонн, увеличившись вдвое, кукурузы — 0,2 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее.

На этом фоне отгрузка масличных культур сократилась более чем вдвое — до 8,5 тыс. тонн, или 44,9% от объема января–августа 2025 года. Подсолнечника отгружено 3,1 тыс. тонн против 8 тыс. тонн годом ранее. При этом остатки масличных выросли в 1,6 раза, до 0,05 тыс. тонн.

Отгрузка овощей увеличилась на 24,6%, до 36,1 тыс. тонн, а их остатки на конец августа выросли на 10,5%, до 20,7 тыс. тонн. Отгрузка картофеля снизилась на 32,7%, до 0,08 тыс. тонн.

Данные приведены по сельскохозяйственным организациям без учета субъектов малого предпринимательства.

Валерий Климов