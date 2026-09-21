С начала года в Сочи зафиксировали около 900 интернет-преступлений

С начала года в Сочи зафиксировали порядка 900 преступлений, совершенных с использованием интернета. Это примерно каждое третье из зарегистрированных в городе правонарушений, сообщают городские службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее распространенной схемой остаются телефонные мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников банков или правоохранительных органов и пытаются склонить граждан к переводу денежных средств либо к раскрытию персональных данных.

В профилактике киберпреступности участвуют и общественные активисты. В городе на протяжении более чем 15 лет действует движение «Молодежный патруль», объединяющее порядка 250 волонтеров. В структуре организации функционирует киберотряд, который занимается выявлением в сети контента, распространение которого ограничено законодательством. С начала года его участники обнаружили свыше 10 тыс. материалов, подпадающих под действующие ограничения.

Мария Хоперская