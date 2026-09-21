На Среднем Урале сохранятся температуры выше +20° на неделе

На этой неделе в Свердловской области сохранятся температуры выше +20°, будет тепло и сухо, но в ее второй половине возможны заморозки, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Пик потепления в регионе придется на вторник и среду. При этом днем 23 сентября из-за антициклона со стороны Баренцева моря ожидается вторжение холодного воздуха на территорию Западной Сибири, которое частично затронет Свердловскую область, особенно ее восточные районы. В пятницу основное тепло сместится к западу, в район Поволжья и Приуралья — Свердловской области достанется более холодная погода с ночными заморозками. При этом для третьей декады сентября погода будет теплой — ожидаются высокие дневные максимумы.

В Екатеринбурге днем 21 сентября установится температура +19°..+21°, ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, 1-6 м/с. Во вторник, 22 сентября, ночью +10°, днем +23°, в среду — ночью +10°, днем +23°, в четверг — ночью +10°, днем +21°, в пятницу — ночью +8°, днем +19°. На выходных также будет тепло: в субботу будет ночью +7°, днем +20°, в воскресенье — ночью +8°, днем +21°.

Ирина Пичурина