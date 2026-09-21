Единороссы лидируют в Саратовской области после обработки 60% протоколов

По данным обработки 60% бюллетеней, по одномандатным округам Саратовской области побеждают кандидаты от партии «Единая Россия». Данные опубликованы на сайте Центризбиркома России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После обработки 60 % бюллетеней в Саратовской области побеждают кандидаты от "ЕР"

Фото: ЦИК РФ После обработки 60 % бюллетеней в Саратовской области побеждают кандидаты от "ЕР"

Фото: ЦИК РФ

По состоянию на 08:38 утра по мск, по Саратовскому одномандатному округу № 164 лидирует Вячеслав Володин (83,66%). По Балашовскому округу № 166 верхнюю строку занимает Николай Панков (66,87%). По Энгельсскому одномандатному округу № 167 лидирует Александр Янклович (54,57%), по Балаковскому округу № 165 — Антонина Галяшкина (57,69%).

В Саратовской области завершились трехдневные выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, предварительно, явка избирателей составила 63% (данные на 18:00 20 сентября). По данным облизбиркома, в регионе было открыто 1610 участков. Всего свои голоса оставили более миллиона жителей.

Марина Окорокова