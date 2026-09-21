Алексей Русских лидирует на выборах губернатора Ульяновской области

Действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских лидирует на выборах главы региона с 76,76% голосов после обработки 90,01% протоколов. По данным облизбиркома, за него проголосовали 385 963 избирателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Второе место занимает кандидат от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Сергей Маринин, набравший 8,63% голосов. На предварительной третьей позиции — представитель «Справедливой России» Марина Ким с результатом 7,48%.

Алексей Русских был назначен президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года. 19 сентября 2021 года он победил на выборах губернатора Ульяновской области.