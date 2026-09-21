«Единая Россия» предварительно не набирает 50% на выборах в Липецкой области

Избирательная комиссия Липецкой области опубликовала предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ по итогам обработки 75% протоколов. Предварительно по федеральным спискам «Единая Россия» набирает 49,33% голосов, КПРФ — 17,83%, ЛДПР — 10,97%, а партия «Новые люди» — 8,78%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На одномандатном избирательном округе №115 с 40,70% голосов лидирует заместитель губернатора Сергей Курбатов, участвующий в выборах как самовыдвиженец (в апреле подавал документы на праймериз ЕР, но вскоре забрал их). Следом идут глава фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев (16,62%) и Евгений Исаев от «Новых людей» (7,90%).

Представитель ЕР и действующий депутат Госдумы Татьяна Дьяконова набирает больше всего голосов на округе №116 — 44,86%. Второе место у депутата облсовета Николая Быковских, представляющего КПРФ (16,18%), третье — у Максима Зачиняева от ЛДПР (7,98%).

UPD. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утром 21 сентября прокомментировал результаты выборов в своем канале в мессенджере «Макс». Глава региона отметил, что такой результат партии «Единая Россия» — это «прежде всего ответственность».

«Впереди большая работа. Наша задача, чтобы каждый голос, отданный за нас, был подкреплен делами. Мы сделаем все, чтобы оправдать ваше доверие и чтобы Липецкая область двигалась только вперед, становилась еще лучше, комфортнее для жизни, интереснее для молодежи»,— заявил господин Артамонов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах депутатов Госдумы почти во всех одномандатных избирательных округах шести регионов Черноземья, кроме округа №115 в Липецкой области.

UPD. На выборах в Липецкий областной совет депутатов «Единая Россия» набирает 48,73% по итогам обработки 96,46% протоколов. Второе место занимает КПРФ — 18,29%, на третьей строчке идет ЛДПР — 9,56%. Партия «Новые люди» набирает 8,72%, «Справедливая Россия» — 5,32%, «Партия пенсионеров» — 5,07%.

Об итогах праймериз ЕР в макрорегионе перед выборами в Госдуму читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов