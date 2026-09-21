Избирком Оренбургской области озвучил предварительные итоги выборов

Избирательная комиссия Оренбургской области обработала 100% протоколов УИК и сообщила предварительные итоги выборов депутатов в Госдуму и регионального Заксобрания. Как уточнили в пресс-службе избиркома, явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 57,29% — всего проголосовали 837 086 избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Партия «Единая Россия» набрала 62,88% голосов (свои голоса за нее отдали 525 661 избирателей), КПРФ — 13,72% (114 673 голосов), ЛДПР — 6,63% (55 434 голосов), «Новые люди» — 5,77% (48 245 голосов), «Справедливая Россия» — 4,58% (38 253 голосов), Партия пенсионеров — 2,30% (19 211 голосов), «Коммунисты России» — 1,10% (9 180 голосов), «Родина» — 0,61% (5 112 голосов), «Зеленые» — 0,57% (4 727 голосов), Партия прямой демократии — 0,30% (2 534 голосов).

Во всех трех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России»: Андрей Аникеев (Оренбургский №144), Олег Димов (Бугурусланский №145) и Валерий Леонов (Орский №146).

На выборах депутатов Законодательного Собрания области явка составила 57,26% (833 742 человека). «Единая Россия» набрала 62,75% (522 171 голосов), КПРФ — 13,48% (112 204 голосов), ЛДПР — 6,23% (51 807 голосов), «Новые люди» — 5,98% (49 725 голосов), «Справедливая Россия» — 5,05% (42 038 голосов), Партия пенсионеров — 2,94% (24 423 голосов), «Коммунисты России» — 1,97% (16 371 голосов).

Таким образом, пятипроцентный барьер преодолели пять партий. «Единая Россия» получила 18 мандатов, КПРФ получили три мандата, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» — по 1 мандату. В 23 одномандатных округах также избраны кандидаты от «Единой России».

Заседание облизбиркома по утверждению результатов голосования состоится сегодня, 21 сентября, заявили в пресс-службе.

Яна Вежлева